تكليف داود أوغلو بالحكومة عقب تشكيل رئاسة برلمان تركيا

أردوغان وأحمد داوود أوغلو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيكلف رئيس الحزب الحاصل على أكثرية المقاعد في البرلمان التركي (رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو)، بتشكيل الحكومة، عقب تشكيل ديوان رئاسة البرلمان.

وفي كلمته خلال مأدبة إفطار بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، حضره ممثلون عن كافة الاختصاصات المهنية والعلمية في تركيا، أوضح أردوغان أنه يتمنى من كافة النواب وقادة الأحزاب السياسية أن يتصرفوا بشعور المسؤولية في الفترة الحالية.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن تنقضي فترة تشكيل الحكومة الائتلافية بإيجابية.

وكان الرئيس التركي ذكر في وقت سابق، أنه في حال فشلت الأحزاب في تشكيل حكومة فإن الأمور ستعود مجددًا إلى قرار الشعب، (في إشارة إلى انتخابات عامة مبكرة).

جدير بالذكر أن الأحزاب التركية الأربعة الممثلة في البرلمان عقب الانتخابات النيابية التي جرت في 7 يونيو/حزيران المنصرم، فشلت في تشكيل ديوان رئاسي له، عقب انتخاب رئيس البرلمان الأسبوع الفائت، وتستمر اللقاءات بين الأحزاب للتوصل لاتفاق بشأن عدد ممثليها في الديوان.