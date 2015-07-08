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بعد سوسة.. تونس تشرع ببناء جدار عازل مع ليبيا

8/7/2015

رئيس الوزراء التونسي – الحبيب الصيد

 

أعلنت تونس أنها بدأت بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا وذلك ضمن خطط لوقف تسلل المسلحين إلى البلاد – بحسب رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن بلاده بدأت في بناء جدار رملي وحفر خندق على طول الحدود مع ليبيا وبطول   168 كيلومترا , سيكون جاهزا في نهاية 2015.

و كشف الصيد أن بلاده تدرس أيضا إقامة حواجز الكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهظة مضيفا أن تونس تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز.

و أضاف الصيد أن إقامة مثل هذا الجدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل المسلحين من ليبيا مضيفا قوله "ليبيا أصبحت معضلة كبرى".

وفي نهاية الشهر الماضي فتح مسلح النار على سياح على شاطئ بأحد فنادق بمنتجع سوسة السياحي التونسي ليقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون ، فيما يعد أسوأ هجوم دموي في التاريخ الحديث لهذا البلد.

وقالت السلطات إن مهاجم فندق سوسة واسمه سيف الرزقي تلقى تدريبات في معسكرات للمتشددين في ليبيا قبل أن يعود بشكل سري عبر الحدود التونسية الليبية.

وفي مارس اذار الماضي قتل مسلحان أيضا 21 سائحا في هجوم على متحف باردو . و قالت السلطات التونسية إن المهاجمين تدربا في ليبيا قبل أن يعودا لتنفيذ الهجوم بنفس الطريقة.

هذا وتسعى تونس لضبط حدودها مع ليبيا مع تزايد نفوذ تنظيم الدولة في عدة مناطق من ليبيا ، لاسيما أن مئات المتشددين التونسيين يسعون للتدرب في معسكرات في ليبيا ، فيما تخشى تونس أن يعودوا لتنفيذ هجمات أخرى في بلدهم مماثلة لهجومي باردو وسوسة.

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