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بعد تدمير معظمه.. الشجاعية ينشد البناء بعد العدوان

8/7/2015

جولة في حي الشجاعية
 

طالب مواطنون فلسطينيون بقطاع غزة الدول المانحة بالوفاء بوعودها المتعلقة بإمداد القطاع بمواد البناء اللازمة لإعادة بناء منازلهم المدمرة.

وأكد المواطنون، خلال جولة للجزيرة مباشر في حي الشجاعية في الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي، أن نحو 80% من بيوت الحي مدمرة بالكامل.

وقال عوض فرحات أحد أصحاب المنازل المدمرة، إنهم تلقوا العديد من الوعود من وزارة الأشغال وغيرها من الجهات، لكن لم يتم تحقيق أي شيء على أرض الواقع، مطالبا المسئولين بالتحرك وسرعة حل المشكلة.

واشتكى عبد الحميد ظاهر من كثرة المناشدات والمطالبات التي قدموها للجهات المختلفة، واستمرار تواجدهم في أماكن لا تصلح للعيش ولا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، لدرجة أن البعض يسكن في غرفة باقية من البيت رغم علمه أنها آيلة للسقوط في أي لحظة، في ظل دمار البنية التحتية بالكامل.

وعبر المواطنون عن دعمهم للمقاومة، مؤكدين إصرارهم على البقاء وإعادة بناء منازلهم مهما كلف الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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