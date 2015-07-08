بدء نقل 10 آلاف طن من السولار القطري إلى غزة

رامي الحمد الله

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن جميع الترتيبات تمت للبدء بنقل 10 آلاف طن من مادة "السولار"، تبرعت بها قطر لصالح محطة توليد كهرباء غزة، بدءا من صباح الأربعاء.

وأضاف الحمد الله، في بيان صحفي، أن الكمية متوفرة كاملا في مخازن شركة التعاون المصرية للبترول في مدينة السويس، لافتا إلى أن نقل أول كمية من السولار سيجري يوم الأربعاء، عبر معبر العوجة، ومن ثم إلى معبر كرم سالم.

وتأتي هذه الكمية ضمن ما تبرعت به قطر في العام 2012 بباخرة محملة بـ 25 ألف طن من الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وأغلقت مصر معبر رفح أمام حركة المسافرين من قطاع غزة منذ اندلاع هجمات الشيخ زويد في سيناء أول يوليو الجاري، بعد فتحه منذ أول رمضان لمدة 3 أيام أسبوعيا. كما أوقفت إدخال المواد الخام اللازمة لإعادة إعمار القطاع عبر المعبر.