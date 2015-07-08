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الحكم بإعدام 24 عراقيا لاتهامهم بقتل مئات الجنود

8/7/2015

الحكم بإعدام 24 شخصا لإدانتهم بقتل مئات الجنود العراقيين

 

قضت محكمة عراقية بإعدام 24 شخصا لإدانتهم بقتل مئات الجنود العراقيين العام الماضي في قاعدة أمريكية سابقة قرب تكريت خلال هجوم لمقاتلي تنظيم الدولة – بحسب مسئول عراقي .

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق  إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 24 شخصا أدينوا في مجزرة معسكر "سبايكر" استنادا إلى البند الرابع من قانون الإرهاب.

وذكر أن كل المحكومين ومن صدرت ضدهم أحكام هم مواطنون عراقيون ، وأضاف أن 604 مشتبه بهم مطلوب القبض عليهم لصلتهم بالقتل ما زالوا هاربين.

كان نحو 1700 جندي عراقي قتلوا في قاعدة سبايكر (الصقلاوية) عندما اجتاح تنظيم الدولة شمال العراق الصيف الماضي.

ونشر التنظيم لقطات مصورة للجنود وهم يقتلون بالرصاص بالمئات على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما وأصبحت هذه اللقطات رمزا لوحشية تنظيم الدولة وقد تمثل أعنف عمل دموي خلال عقد من الحرب الطائفية المتقطعة في العراق – بحسب محللين.

واستعاد جنود عراقيون ومقاتلو الفصائل السيطرة على تكريت قبل ثلاثة أشهر الأمر الذي أتاح بدء عملية استخراج للجثث من 12 موقعا يشتبه في أنها مقابر جماعية ويعتقد أنها تضم رفات الجنود القتلى.

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