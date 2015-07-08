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التحالف يقتل قياديا "بتنظيم الدولة" في سوريا

8/7/2015

غارة للتحالف على مواقع تنظيم الدولة – أرشيف

 

قال معارضون سوريون إن طائرة من دون طيار تشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة قتلت عضوا بارزا في التنظيم في مدينة الرقة .

وذكر المعارضون أن الضربة الجوية قتلت زعيما من الأوزبك في التنظيم يعمل بالأمن بينما كان جالسا في سيارة أمام فندق في وسط المدينة.

وعلى الصعيد الميداني قالت قوة المهام المشتركة في بيان نشر في وقت مبكر من صباح الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 31 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا الاثنين الماضي.

وفي سوريا أفاد البيان أن الضربات تركزت قرب تل أبيض حيث أصابت سبع ضربات من مقاتلات وطائرات من دون طيارعلى وحدات تكتيكية للتنظيم كما دمرت أيضا مركبات ومواقع قتالية.

وأشار البيان إلى أن من بين 15 هجوما في سوريا وقعت 4 هجمات قرب الحسكة وهجومان قرب حلب بالإضافة إلى ضربات جوية قرب الرقة و عين العرب كوباني.

أما في العراق فقد أشار البيان إلى أنه تم تنفيذ 16 ضربة جوية في أنحاء البلاد ، أصابت أهدافا للتنظيم قرب الأسد والحويجة وبيجي والفلوجة وكركوك ومخمور والموصل وسنجار وتلعفر.

وأكد البيان أن أهداف تنظيم الدولة قرب حديثة تحملت النصيب الأكبر من الخسائر إذ اصابت خمس ضربات وحدات تكتيكية ومركبات وحاملة جند مدرعة وأسلحة.

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