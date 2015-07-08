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الأونروا: 7000 منزل مدمر بقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

8/7/2015

روبرت تيرنر مدير عمليات الأونروا
 

قال "روبرت تيرنر" مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن المدنيين دفعوا ثمنا كبيرا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع قبل عام.

وأضاف تيرنر خلال مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة، إن تحسن الأوضاع في القطاع لا يخلو ممن المخاطر، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي .

ودعا تيرنر إلى المساعدة في بناء 7000 منزل مدمر في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، معربا عن "تفاءل مشوب بالحذر" في هذا الصدد.

وأكد مدير العمليات بالأونروا أن هناك تقدما طفيفا فيما يتعلق بتصدير منتجات من القطاع إلى الخارج، لكنه يسير بوتيرة بطيئة جدا، كما صرفت مخصصات لإصلاح ما يزيد على 10 آلاف منزل تضرروا نتيجة العدوان الإسرائيلي، على الرغم من الانتقادات الموجهة لآليات برامج إعادة الإعمار.

ونفى تيرنر أن يكون للأونروا أي دور في النقاشات السياسية، وإنما كل ما يمكن تقديمه هو مساعدة الشعب الفلسطيني والدعوة لمناصرته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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