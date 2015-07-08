أبو المجد: السيسي أصبح"مخيفا"، ومصر لاتعرف القانون

الفقيه الدستوري – أحمد كمال أبو المجد

فجر الفقيه الدستوري المصري، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، مفاجأة مدوية، عندما وصف في حوار مع صحيفة "التحرير" المصرية (الأربعاء) الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "أصبح مخيفا"، وأن مصر دولة لاتعرف القانون.

وقال أبو المجد عن حكم السيسي "نعيش في ظل حكم عسكري يتدثر بغطاء مدني، والوضع يتحول إلى ما هو أكثر حدة، وإهدارا للشرعية".

وتابع في حواره للصحيفة أن "هذه مرحلة السيسي ونظامه أيضا، لأننى مواطن لا أريد من نظامه سوى حمايتي، والعيش بأمان واستقرار، و"إلا أقوله: امش، وأجيب واحد مكانك". وشدد على أن بعض أحكام الإعدام الصادرة ضد أعضاء جماعة الإخوان مسيسة، بنسبة 100%، وأقولها صراحة: كان يكفي أن يتم عزل مرسي ومبارك دون محاكمتهما، وفورا، فما دامت قامت ثورة يجب عزله حتى لا أمنحه فرصة أن يقتل أو يخرب مرة أخرى، فمصر لا تعرف القانون، نحن لسنا دولة قانون.

وفي حواره مع صحيفة "التحرير"، (الأربعاء)، وصف أبو المجد المشهد الحالي بأنه مرتبك، قائلا: "الدليل على هذا الارتباك اغتيال النائب العام في وضح النهار، وأمام الجميع، وتساءل: كيف يقتل النائب العام بهذه السهولة دون أن يتم القبض على واحد من مرتكبى الجريمة؟ وإذا كان هذا قد حدث للنائب العام، فما بالنا بالمواطن البسيط، ولسان حاله: "مين يحميني إذا كان النائب العام مات دون أن يقبض على متهم؟".

وأضاف: "ما حدث من عمليات إرهابية مؤخرا في سيناء، وأدى إلى استشهاد عدد من جنودنا أمر كان متوقعا، لأن الخلق المصري الجديد "منحط وسافل"، وأتساءل: كيف تريد أن يدعمك الرأي العام في سيناء في الوقت الذي قام فيه النظام بتخويفه وتقييده؟، فسيادة القانون تجلب سيادة القانون، وإهدار سيادته تعنى غيابه".

وتابع: "الخلل والتقصير هنا يقع على عاتق أجهزة الحكم، وهذه مرحلة السيسي ونظامه أيضا، وهو لن يفعل كل شىء بيديه، والتساؤل الحقيقي الذي يطرح نفسه: أين البناء وتحليل توزيع السلطات؟ لأنني مواطن لا أريد من نظامي سوى حمايتى والعيش بأمان واستقرار، وإلا سأقوله إمش، وأجيب واحد مكانك".

وأضاف: "أقولها صراحة: طالما قبلت أن تكون حاكما ورينا شطارتك، وأؤكد أن الفترة الحالية صعبة للغاية، والدولة مقتربة من طوب الأرض، لكن أمام هذا لابد أن نرى الكفاءة، ولكن أن يقتل النائب العام في وضح النهار، ويفلت المرتكبون بجريمتهم دون أن يقبض عليهم، فهذا خلل، وتقصير كبير تتحمله أجهزة الحكم".

وفي حواره تابع أبو المجد: "قناعتي الكاملة، وما أراه، يؤكد أننا نعيش في ظل حكم عسكري، يتدثر بغطاء مدني، وليس العكس، والشخص العسكري إذا رأى شيئا يقول له (كن فيكون)، ونزع هذه العقيدة صعب للغاية، خصوصا إذا كان وطنيا، ويريد الخير، أما إذا وقف أمامه، وفي سكته أي شيء فله الويل، وهذه العقيدة راسخة لدى العسكريين، لأنهم يتصورون أنهم يملكون كل شيء، خلاف المدنيين.

وتابع: "الخطر الأكبر في أي حكم عسكري أنه يحكم بالسيف، وأعتقد أن مظاهر الفشل في الدولة أصبحت تظهر بين الحين والآخر، فالوضع لا يتحسن إنما يتحول إلى ما هو أكثر حدة، وإهدارا للشرعية بصورة كبيرة، وأعتقد أن المعضلة الحقيقية الحالية، أن هناك حالة خوف انتابت حزام الأمان، وهم المثقفون، وإذا خافوا فلن يقولوا ما يريدون".

وسجل أبو المجد: "من واقع مشاهداتي، أرى أن الجيش له ميزة وعيب، فالميزة أن الجيش يده طايلة، وبالتالي التزامه بالشرعية ليس دقيقا، ولا بأس ما دام أنها تخدمه، ولكن العيب أنه إذا تعارضت الشرعية مع مبدأ سيادة القانون يقول (يفتح الله وهو أنا هاسيب البلد تغرق)، ويبدأ الجيش بإعطاء تبرير لكل إجراء قمعي يقوم به، ولا توجد ضمانة حقيقية أن هذا الإجراء القمعي يصيب الخصوم الحقيقيين".

قال أبو المجد: "بالفعل، أرى أن هناك تجاوزات عديدة يشهدها هذا الملف، وأدلل على ذلك بعدم إعطاء المتهمين حق الدفاع الكافي، وكذلك التدليس أحيانا، والإتيان بشهود غير صادقين".

وتابع: "أحكام الإعدام التي يتم إصدارها ضد أعداد كبيرة من جماعة الإخوان كثرتها بهذه الهيئة أمر يستوقف النظر، ويهز الحاسة القانونية، لأن أعداد المحكوم عليهم من الإخوان كثيرة، وهذا غير معقول، ولا بد أن يكون هناك كياسة في السياسة".

وشغل أبو المجد منصب وزير الإعلام ووزير الشباب في السبعينيات، وهو أحد أبرز الداعمين لـ 30 يونيو، وما تلاها من انقلاب شمل إعلان "خارطة الطريق"، كما حاول التوسط لإجراء مصالحة بين الانقلاب والإخوان.