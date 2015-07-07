البث الحي
منوعات

يوسف وفداء.. تخطيا حواجز الاحتلال وعقدا قرانهما بالأقصى

7/7/2015

بملابسهما البسيطة، ووسط أجواء من البهجة والفرح وأصوات التكبيرات داخل المسجد الأقصى بالقدس الشريف, عقد الشاب "يوسف خليل" قرانه، الجمعة الماضية، على "فداء مراعبة"، وكلاهما من سكان مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد اجتيازهما حواجز الاحتلال الإسرائيلي وتمكنهما من عقد قرانهما داخل المسجد الأقصى المبارك وسط مشاركة كبيرة من ذوي العروسين ووجهاء من مدينة القدس.

يقول يوسف: شرفني الله ببركات عديدة أسأله أن يديمها فعقد القران يوم الجمعة وفي شهر رمضان وداخل المسجد الأقصى.
وتميز عقد القران ببساطته حتى في مهر العروس, حيث قرر والد العروس أن يسن سنة ببركات الأقصى وأن يكون المهر المقدم نصف دينار أردني والمؤخر لا شيء, تيمناً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أقلهنّ مهوراً أكثرهنّ بركة".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)