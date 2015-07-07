يوسف وفداء.. تخطيا حواجز الاحتلال وعقدا قرانهما بالأقصى

بملابسهما البسيطة، ووسط أجواء من البهجة والفرح وأصوات التكبيرات داخل المسجد الأقصى بالقدس الشريف, عقد الشاب "يوسف خليل" قرانه، الجمعة الماضية، على "فداء مراعبة"، وكلاهما من سكان مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد اجتيازهما حواجز الاحتلال الإسرائيلي وتمكنهما من عقد قرانهما داخل المسجد الأقصى المبارك وسط مشاركة كبيرة من ذوي العروسين ووجهاء من مدينة القدس.

يقول يوسف: شرفني الله ببركات عديدة أسأله أن يديمها فعقد القران يوم الجمعة وفي شهر رمضان وداخل المسجد الأقصى.

وتميز عقد القران ببساطته حتى في مهر العروس, حيث قرر والد العروس أن يسن سنة ببركات الأقصى وأن يكون المهر المقدم نصف دينار أردني والمؤخر لا شيء, تيمناً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أقلهنّ مهوراً أكثرهنّ بركة".