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وفاة بطل العالم السابق في الكيك بوكسينج خلال قتاله في سوريا

7/7/2015

ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة

 أكد التلفزيون السويسري نبأ وفاة بطل العالم السابق في لعبة الكيك بوكسينج فالديت جاشي الذي سبق وأن انتقل هو واسرته بالكامل من العيش في المانيا الي سوريا وانخرط في القتال هناك مع مجموعات إسلامية .

ونقل التلفزين الرسمي السويسري عن شقيق جاشي انه مات في ملابسات غير واضحة حتي الآن وذلك قبل عدة ايام

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن جاشي الذي يبلغ من العمر 29 عاما التحق يتنظيم الدولة في سوريا في يناير الماضي .

وكان جاشي  قد أجرى اتصالا هاتفيا بالتلفزيون السويسري الشهر الماضي قال فيه أنه يساعد في اقامة خلافة اسلامية حديثة في سوريا وانه لو مات وهو يحسن الصنع  في سبيل تحقيق هذا الهدف فأنه سيكون سعيدا بكل تأكيد "

وجاشي هو الماني من اصل الباني كان قد احترف لعبة الكيك بوكسينج وأصبح بطلا للعالم فيها .

وفي مايو الماضي أكد تقرير صادر عن الامم المتحدة أن هناك من 20 الي 22 الف مقاتل اجنبي انضموا للصراع في سوريا والعراق .

وكانت دراسة غربية قد أكدت أن المقاتلين الشيشانيين هم اثر المقاتلين الاجانب عددا في سوريا وان عددهم وصل الي 14 الف مقاتل وأن التونسيين يأتوا في المرتبة السادسة وان عددهم في سوريا يصل الي 4 الاف مقاتل

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