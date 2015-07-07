وزير تونسي:مجموعات تتدرب في ليبيا لتنفيذ هجمات إرهابية بتونس

جانب من المؤتمر الصحفي – ( الجزيرة مباشر )

اتهم كمال الجندوبي, الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني, ما وصفها بشبكات تتعامل بطرق واستراتيجيات جديدة, بالتورط في تفجيرات سوسة,

وقال الجندوبي إن منفذ عملية سوسة لم يكن بمفرده, فهناك, مجموعات " إرهابية " يتم اختيارها في تونس ثم تنتقل إلى ليبيا لتلقي فكرا تكفيريا متطرفا , وتدريبا على السلاح, ثم تعود مرة أخرى إلى تونس لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف الجندوبي خلال مؤتمر صحفي اليوم لخلية الاتصال بالحكومة التونسية بشأن الاجراءات الحكومية عقب هجوم مدينة سوسة أن القوات الأمنية قامت حتى الآن بأكثر من 8 آلاف مداهمة واعتقلت 120 مشتبها بهم, مؤكداً أن كافة عمليات الإيقاف تتم بإذن قضائي بعد التحريات الأمنية .

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن , وبالتوازي معها هناك تحقيق داخلي قامت به الحكومة وتم تحديد مواقع الخلل وتم اتخاذ قرار بتعيين وال جديد بسوسة ومسئولين جديدين للأجهزة الأمنية.

وعن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد قال الجندوبي إن التحقيقات الجارية أدت إلى ضرورة رفع مستوى اليقظة وتعزيز الجهاز الأمني, وقال إنه في هذه الإطار كان لزاما علينا ان نرد بطريقة حازمة أمام تواتر التهديدات , وأنه لذلك فرضت حالة الطورائ في البلاد.

وأكد أن الحكومة التونسية لن تنسى الضحايا, وستلاحق كل الإرهابيين في أوكارهم والقضاء عليهم بلا هوادة.