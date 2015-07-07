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مقتل 25 من النظام السوري بتفجير انتحاري بحلب

7/7/2015

 
 المرصد السوري: مقتل 25 في تفجير انتحاري بحلب -(أرشيفية)

 

 فجر انتحاري ينتمي لجبهة النصرة عربة مفخخة كان يستقلها  في موقع للجيش السوري بمدينة حلب في شمال سوريا, فقتل 25 على الأقل من قوات النظام ومسلحين موالين له وأصاب العشرات.

وأشارت أنباء من الداخل السوري إلى أن العربة انفجرت أمام دار للأيتام , في حي جمعية الزهراء , كانت تتحصن به قوات تابعة للنظام برفقة مسلحين موالين لها ، وأنه تبع ذلك  اشتباكات عنيفة بين مقاتلي غرفتي عمليات أنصار الشريعة وفتح حلب من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف آخر، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة آخرين بجراح,
وأن الفصائل المهاجمة واصلت القصف المكثف على مناطق في الحي، بعشرات القذائف الصاروخية والقذائف محلية الصنع،  مقابل قصف من قوات النظام بصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، وقصف للطيران الحربي على تمركزات  وتجمعات المقاتلين في حي جمعية الزهراء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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