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بسبعة أهداف, فريق "الإخبارية" يحصد بطولة " منقذ العلى"

7/7/2015
  فريق الجزيرة الإخبارية يحصد بطولة " منقذ العلي "

توج فريق الجزيرة الإخبارية الاثنين،  بلقب بطولة الجزيرة الرمضانية الخامسة لكرة الصالات بعد انتصاره على فريق الجزيرة للأطفال بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الصالة المغطاة بنادي الغرافة الرياضي.

حضر المباراة الدكتور "مصطفى سواق"، المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة، وعدد من مديري قنوات وقطاعات ومراكز الشبكة، واختتمت بتسليم الكأس والميداليات للفرق الثلاثة الأولى: الجزيرة الإخبارية والأطفال والجزيرة مباشر، وكأس هداف البطولة التي منحت للاعب الجزيرة الإخبارية الزميل محمد مكّحل.

وعقب المباراة ثمّن الدكتور سواق مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تجمع الزملاء وتوطد أواصر العلاقة فيما بينهم، مشيدا بالجهد الذي بذله القائمون على البطولة لتظهر بهذا الشكل الطيب.

وأضاف المدير العام بالوكالة:" أن إطلاق اسم زميلنا الراحل منقذ العلي على بطولة هذا العام يعد لفتة طيبة من القائمين عليها، وتأكيدا على وفاء الجزيرة لموظفيها ممن بذلوا الكثير لهذه المؤسسة".

من جهته قال سعد الهديفي مدير قناة الجزيرة للأطفال إن أداء فريقه كان جيداً، والوصول للنهائي في حد ذاته يعتبر نجاحاً، مشيرا إلى أن الهدف من هذه البطولة هو ما نراه اليوم من تعارف بين زملاء يعملون في قطاعات وقنوات الشبكة المختلفة.

محمد الشرعان من فريق الجزيرة الإخبارية الفائز باللقب، عبر عن سعادته بالفوز بالبطولة، التي تمثل قيمة خاصة لفريق القناة لتسميتها باسم الزميل الراحل منقذ العلي، كما شكر زملاءه  في الفريق، والكابتن محمد عز، "الذي شجعنا على اللعب سوياً، والتدريب معاً، حتى فزنا بهذه البطولة".

يذكر أن عشرة فرق تمثل قنوات وقطاعات الشبكة شاركت في منافسات بطولة الجزيرة الرمضانية الخامسة لكرة الصالات، التي اختارت اللجنة المنظمة أن تسميها "بطولة منقذ العلي" تكريما للفقيد وإحياء لذكراه.

 
 
 
 
 
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
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