العودة لـ"مباشر": التفجيرات لا تحدث إلا بأرض المسلمين

وصف الداعية السعودي سلمان العودة التفجيرات التي وقعت مؤخرا في كل من الكويت والسعودية وتونس بـ "العبيثة".

وأضاف في كلمة خص بها موقع "الجزيرة مباشر"، أن تلك التفجيرات لا تخدم إلا أعداء الأمة الإسلامية، والساعين لتفتيتها وتمزيقها.

وتساءل العودة، هل يسر كل من ينتمي إلى هذا الدين عندما يتأمل خريطة الكرة الأرضية ويجد الاستقرار في كل مكان، ولا يجد القتل والقتل المتبادل والتفجيرات، إلا في الأراضي الإسلامية؟

وتابع هل نحن غير قادرين على إدارة حواراتنا، والاتفاق على المشتركات وحماية الأرواح، وأشار الداعية الإسلامي إلى أن هدف رسالة الأنبياء والرسل حماية أعراض وأرواح الناس.