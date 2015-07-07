الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 من الدروز في الجولان المحتلة

عناصر من الشرطة الإسرائيلية -(الأناضول)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 9 من أبناء الطائفة الدرزية، في هضبة الجولان، للاشتباه في مشاركتهم في مهاجمة سيارة عسكرية, نهاية الشهر الماضي.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 9 من أبناء الطائفة الدرزية، في هضبة الجولان، للاشتباه في مشاركتهم في مهاجمة سيارة عسكرية كانت تقل جريحين سوريين في الجولان نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل أحدهما.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية ، إنه "تم خلال ساعات الليلة القيام بحملة اعتقالات معززة في قرى وبلدات مختلفة بالجولان(شمال) شملت 9 مشتبه بهم".

وأضافت أن الاعتقالات جاءت في إطار تحقيقات بقضية الاعتداء على مركبة الإسعافات العسكرية ومهاجمتها بمنطقة هضبة الجولان والتي راح ضحيتها جريح سوري في 22 يونيو/حزيران الماضي"

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