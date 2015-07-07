السعودية: اعتقال 3 أشقاء للاشتباه بتورطهم في تفجير الكويت

آثار التفجير في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بالكويت

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم اعتقال ثلاثة سعوديين أشقاء يشتبه بتورطهم في تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات الأمنية بالبلدين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني بالداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن التحريات المشتركة، وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية المختصة بالمملكة والكويت، أسفرا عن "الاشتباه القوي بعلاقة ثلاثة أشقاء سعوديين – لم يذكر أسماءهم – بتفجير المسجد".

وأضافت أنه ألقي القبض على أحد هؤلاء في الكويت وجاري تسليمه للسعودية، بينما اعتقل الثاني في محافظة الطائف بغرب المملكة.

أما الثالث، فقد ألقي القبض عليه -وفقا للمتحدث- أثناء تحصنه في منزل بمحافظة الخفجي قرب الحدود الكويتية بعد تبادل لإطلاق النار، أصيب فيه شرطيان بجروح.

وذكر المتحدث الأمني أن هناك شقيقا رابعا للمشتبه بهم يعيش في سوريا، وهو عضو في تنظيم الدولة الإسلامية.

وقع التفجير في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بالعاصمة الكويتية يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، أثناء صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل 27 شخصا, وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت عقب التفجير بعدة أيام أن منفذه سعودي الجنسية، ويدعى فهد سليمان عبد المحسن القباع.