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اعتصام أنصار فجر ليبيا بطرابلس اعتراضا على مسودة ليون

7/7/2015

اعتصام أنصار فجر ليبيا
 

بدأت مجموعات ثورية مؤيدة لقيادة عمليات "فجر ليبيا" اعتصاما في العاصمة الليبية "طرابلس" اعتراضا على مسودة مبعوث الأمم المتحدة "برنارد ليون" لحل الأزمة الليبية.

وردد المشاركون في الاعتصام هتافات "لا حوار لا حوار الشرعية للثوار.. شهداء شهداء والمسودة لا لا". منتقدين تصريح ليون الذي اعتبر فيه أن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الوحيد في البلاد.

وأكد المعتصمون أنهم لن يرضوا بالحوار مع من سموهم "أزلام النظام السابق، الذين ظلموا الليبيين لمدة 4 عقود، والذين قامت الثورة لإقصائهم".

وهاجم المعتصمون البرلمان المنحل في طبرق، مؤكدين أنه من عين اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائدا لعملية الكرامة، ودعمه في حربه ضد الثورة، وكان الركيزة الأساسية التي استند إليها حفتر في قراراته ومعاركه التي أدت إلى تخريب مدينة بنغازي وتهجير أهلها، كما أن البرلمان طلب التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، و تحاور مع "أحمد قذاف الدم" في مصر، واتهم قوات فجر ليبيا بالإرهاب، ودعم جيش القبائل، وساهم في خلق الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وتحالف مع كافة الدول التي تسعى لإفشال الثورة الليبية، على حد قولهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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