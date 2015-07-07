"إحباط تهريب 40 ألف جنيه" يثير سخرية النشطاء

مطار برج العرب

"إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري" هكذا فسرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية سبب القبض على أحد المسافرين المصريين في مطار برج العرب بالإسكندرية، قبل سفره إلى الأردن.

وأضافت الوكالة أن أحد المسئولين عن مصلحة الجمارك، اشتبه في أحد الركاب المسافرين، وبتفتيشه تم العثور على 40 ألف جنيه (حوالي 5000 دولار أمريكي) وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه.

الخبر قوبل بعاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لقلة المبلغ وعدم ضخامته كما زعمت الوكالة.

وقال محمد الحسيني: وهوا ده خبر يستاهل ينزل خبر في الجرايد؟

وقال فريد موسى: تهريب ايه ده مبلغ يستاهل النشر ولا التهريب كمان؟

وتساءل وليد فرج: دول 5000 دولار، أمال الواحد حيسافر بكام؟

وكتب محمد حسن مطالبا: يا ريت تكونوا كدا مع تجار المخدرات والآثار الي شغالين زي الفل.

وتعجب محمد سلامة، مؤكدا: القانون أصلا بيسمح ب10 آلاف دولار يعني 80 ألف جنيه.

ورد عليه "إيهاب مختار" قائلا: القانون يسمح بدخول لغاية 10000 دولار بدون إخطار، لكن لا يسمح بالخروج.

لكن "محمد عبد المنعم" أكد ما ذهب إليه "محمد سلامة" قائلا: دخول أو خروج 10000 مسموح به قانونا.

وسخر "صلاح ناجي" قائلا: كتير 40 ألف جنيه، هو هياكل مصر.

وقال وجيه أحمد: طيب كويس يفرق معانا في الدين الداخلي 2 تريليون.

بينما طالب حسام حسن بتوضيح تفاصيل الخبر: القانون بيسمح إنك تحمل نقود بما يعادل عشرة آلاف دولار، يعني الخبر غير واضح أو ممكن يكون فيه تفاصيل تانية لسه لم تنشر بعد.

وسخرت هالة مصطفى من تراجع قيمة الجنيه المصري قائلة: وهو بيهرب جنيهات مصرية برة ليه هى يعنى ليها قيمة جوة لما هيهربها برة؟

وقال محمد شلبي: ده أكيد كان هيتغدى هو وأصحابه بيهم في المنطقة الحرة.

يأتي هذا الخبر بعد وصول الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الدولار 7 جنيهات و83 قرشا في سابقة تاريخية.