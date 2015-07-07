أيمن نور يغادر لبنان نهائيا ويتوجه إلى أوروبا

الدكتور أيمن نور

قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إنه قرر مغادرة لبنان نهائيا والتوجه الي إسطنبول ومنها إلى أوروبا

وكشف نور في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه وصلته معلومات أمنية من السلطات اللبنانية تفيد بوجود أخطار تهدد حياته حال بقائه على الأراضي اللبنانية .

وأضاف نور أنه بدأ يشعر أن هناك غيوما في الأفق ، بعد أن رفضت سلطة الانقلاب في مصر تجديد جواز سفره، وبعدها وصلته المعلومة من السلطات الأمنية اللبنانية والتي تفيد بوجود أخطار تهدد حياته.

كانت السفارة المصرية ببيروت قد رفضت طلب تقدم به نور في 14 من أبريل الماضي لتجديد جواز سفره ،وأكدت السفارة أن الرفض جاء من السلطات من القاهرة

كان نور قد غادر مصر متجها إلى لبنان بعد الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، واستقر في بيروت بعد أن شعر أن السلطة الجديدة لن تترك أي شخصية لها علاقة بثورة يناير دون أن تنكل بها، بحسب قوله.