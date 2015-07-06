هولاند :الباب لا يزال مفتوحا امام اليونان لتسوية ديونها

احتجاجات يونانية ( ارشيف )

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل إن الباب مفتوح لاستئناف المفاوضات مع اليونان بشأن ديونها، ولكنهما طالبا رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس بمقترحات واضحة وجدية.



وأضاف هولاند بعد مباحثاته مع ميركل في قصر الاليزيه أن على حكومة اليونان تقديم مقترحات جدية وموثوق بها لكي تترجم رغبتها في البقاء في منطقة اليورو إلى برنامج طويل مستدام.

من جانبها قالت ميركل إن الاتحاد ينتظر الان مقترحات شديدة الوضوح من رئيس الوزراء اليوناني لإيجاد مخرج للوضع القائم .



من ناحية أخرى أصدر البنك المركزي اليوناني اليوم مرسوما يقضي بتمديد فترة إغلاق البنوك بضعة أيام أخرى، بعد أن كان مقررا استئناف عملها غدا.

و قال مصدر في الحكومة اليونانية إن رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس اتفق مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على أن يقدم مقترحات للقمة الأوروبية المقررة غدا في بروكسل.