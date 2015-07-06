البث الحي
منوعات

هولاند :الباب لا يزال مفتوحا امام اليونان لتسوية ديونها

6/7/2015
احتجاجات يونانية ( ارشيف )

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل  إن الباب مفتوح لاستئناف المفاوضات مع اليونان بشأن ديونها، ولكنهما طالبا رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس بمقترحات واضحة وجدية.

وأضاف  هولاند بعد مباحثاته مع ميركل في قصر الاليزيه أن على حكومة اليونان تقديم مقترحات جدية وموثوق بها لكي تترجم رغبتها  في البقاء في منطقة اليورو إلى برنامج طويل مستدام.

من جانبها قالت ميركل   إن الاتحاد ينتظر الان مقترحات شديدة الوضوح من رئيس الوزراء اليوناني لإيجاد مخرج للوضع القائم .

من ناحية أخرى أصدر البنك المركزي اليوناني اليوم مرسوما يقضي بتمديد فترة إغلاق البنوك بضعة أيام أخرى، بعد أن كان مقررا استئناف عملها غدا.

و قال مصدر في الحكومة اليونانية إن رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس اتفق مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على أن يقدم مقترحات للقمة الأوروبية المقررة غدا في بروكسل.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)