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"نيران صديقة" من طائرة تقتل 5 أشخاص ببغداد

6/7/2015

قصف على بغداد – أرشيف

قالت الشرطة إن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد (الاثنين) مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتدمير خمسة منازل.

وقال التلفزيون العراقي إن الطائرة وهي من طراز سوخوي كانت تشارك في ضربة جوية ضد متشددي تنظيم الدولة انفصلت إحدى قنابلها و سقطت اثناء عودة الطائرة للقاعدة.

وقدرت الشرطة في حي النعيرية بشرق بغداد أن عدد القتلى خمسة رغم أن بعض السكان قالوا إن سبعة أشخاص قتلوا.

يأتي ذلك بينما قطع مقاتلو الحشد الشعبي وجنود الجيش طريق إمدادات (الأحد) خارج مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة  غربي بغداد. وكثف التنظيم المتشدد ايضا هجماته على قوات الحكومة في الأيام الأخيرة.

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