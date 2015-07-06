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مصريون يدشنون "غربة" لمواجهة الانقلاب

6/7/2015
  تدشين حركة غربة ـ  الجزيرة مباشر

دشن عدد من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومصر، الحركة السياسية "غربة" لمناهضة الانقلاب العسكري، ودعا القائمون عليها خلال مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين) التيارات والقوي السياسية المصرية للالتحام مع الحراك الشعبي بهدف إسقاط الانقلاب العسكري.

وأكد القائمون على الحركة أن الثورة هي الخيار الوحيد لاستكمال الثورة على مبادئ يناير، وانتزاع حرية المصريين على حد قولهم .

شارك في تدشين الحركة 14 كيانا في أمريكا وأوروبا  ومصر هي: جمعية المصريين حول العالم – كاليفورنيا، منظمة الجميع من أجل العدالة – نيويورك، حركة مسيحيين ضد الانقلاب – القاهرة، رابطة النساء لحقوق الإنسان – باريس، حركة انقلاب – القاهرة، منظمة تواصل لحقوق الإنسان – أمستردام ، جمعية العدالة لمصر – جنيف، حركة السويس من أجل الحرية – القاهرة ، حركة 18 – القاهرة ، المرصد الإعلامي الحقوقي العربي بالشرق الأوسط ، حركة باطل – القاهرة ،جمعية شباب باريس من أجل الحرية – باريس، حركة الجيل الخامس – لندن، المجلس المصري الأمريكي – واشنطن.

وقال المشاركون: عقب 3 من يوليو تكشف لنا خداع المجلس العسكري، الذي سعى لتبديد الثورة  المصرية.

 
وانتقد القائمون على الحركة فشل سياسات النظام الحالي، وأكدوا فشله في حل العديد من المشروعات مثل مشروع سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لمصر، وكذلك التعامل مع الوضع في سيناء .

المصدر : الجزيرة مباشر
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