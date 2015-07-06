مجلس القضاء المصري يعترض على مواد "قانون الإرهاب"

مجلس القضاء الأعلى يرفض بعض بنود "قانون الإرهاب"

طالب المجلس الأعلى للقضاء الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من مشروع قانون لمكافحة الارهاب مثير للجدل قبل اقراره من قبل الرئيس.

وأدانت نقابة الصحفيين وجمعيات حقوقية مشروع القانون الذي بوسعه تجريم نشر الصحفيين لأخبار تتناقض مع بيانات الحكومة بخصوص هجمات المسلحين ضد قوات الجيش.

و وافق المجلس الأعلى للقضاء على غالبية بنود المشروع، لكنه أبدى اعتراضا على تخصيص محاكم خاصة للإرهاب، تختص بقضايا اعتبر المجلس أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية.

كما اعترض المجلس على نص يجيز أن يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة.

وأشار مسؤول حكومي – بحسب وكالة فرانس برس – أن مشروع القانون سيعاد إرساله إلى الحكومة التي ستقوم بإجراء التعديلات المقترحة (الاثنين) على الأرجح.

وتعد أكثر المواد إثارة للجدل هي المادة رقم 33 ، التي تعاقب بالحبس حتى السنتين لـ "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

كما يتضمن مشروع القانون أيضا إمكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.

كان مشروع القانون قد صدر في سياق رد فعل الدولة المصرية على التغطية الاخيرة لهجمات "ولاية سيناء" في شمال سيناء في اول تموز/يوليو.

وكانت نقابة الصحافيين اعترضت (الأحد) معتبرة أن المشروع الجديد "يفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي".

لكن مسؤول حكومي قال إن انتقاد مشروع القانون من الحقوقيين ونقابة الصحفيين بمثابة "رد فعل مبالغ فيه"، موضحا أن المادة "تتضمن كثيرا من المكابح".

كانت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك أعلنت نهاية الشهر الماضي أن الصحفيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر"، وأن التهديد بالسجن جزء من "مناخ تمارس فيه السلطات الضغوط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن مسائل حساسة".

و أحصت اللجنة 18 صحفيا سجينا على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية في مصر مشيرة إلى أن ذلك يعد رقما قياسيا.