مؤسسة عيد تكرم 1000 من حفظة القرآن بغزة

جانب من الحفل – الجزيرة مباشر

نظمت اليوم (الاثنين) جمعية دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة مهرجاناً لتخريج ألف حافظ للقرآن الكريم وأجزائه بدعم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية في احتفال مهيب بمركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

حضر الحفل الشيخ حسن اللحام مفتى غزة, والشيخ عبد الله بن سلميان المصري, رئيس جمعية دار الكتاب والسنة والشيخ عبد الباسط الأسطل وكوكبة من العلماء ومحفظي القرآن الكريم في القطاع, وتقدمت الجمعية بالشكر لمؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخير على دعمها ومؤازرتها لدار القرآن الكريم ولمشاريعها وهذا الحفل التكريمي.