قانون الإرهاب يشعل الأوضاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

على غير العادة منذ 30 يونيو 2013 قررت الجماعة الصحفية وجهات أخرى أن تنتفض ضد المادة 33 من قانون الإرهاب الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ،ومن المقرر عرضه على مجلس الدولة وهيئات قضائية أخرى تمهيدا لإقراره .

وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن اي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية "

وقال مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الاثنين أن قانون ما يسمي بمكافحة الإرهاب يتضمن "موادا خطيرة "،وأن هذه المواد تهدد حرية التعبير وتهدد الحق في الحصول على المعلومات

واعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذه الأزمة ،وقرر عقد اجتماع طارئ مع رؤساء تحرير الصحف يوم الخميس المقبل للبحث عن آليات فاعلة للتعاطي مع ما ورد بالقانون من تهديدات غير مسبوقة لحرية الصحافة .

كما وجه المجلس الدعوة لنقباء الصحفيين السابقين وكبار الكتاب وأعضاء مجالس النقابة السابقين ورؤساء مجالس إدارات الصحف لحضور اجتماع آخر سيتم عقده بداية الاسبوع المقبل .

كما قرر المجلس التواصل مع النقابات المهنية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من اجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37)، على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق في مقر النقابة .

ولفت مجلس النقابة إلى المخالفة الدستورية الصريحة التي وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة.

وأبدى المجلس دهشته، من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي نص في تعريفه للعمل الإرهابي على أن تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً، فإن المشرع في الوقت نفسه اعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك في المادة (33) من المشروع التي تشكل بذاتها اعتداءً صارخاً على الدستور وتعطّل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً .

ودخل على خط المواجهة مجلس القضاء الأعلى الذي اعترض على بعض المقترحات التي تضمنها مشروع القانون ب فيما يتعلق بتعديل النظام القضائي بشأن قضايا الإرهاب. وقال المجلس في بيان له اليوم إنه اقترح بعض التعديلات على المواد المرسلة إليه، وأعادها إلى مجلس الوزراء.

ورأى المجلس أنه يجب تعديل موعد الطعن على حكم أول درجة ليصبح 60 يوما بدلا من 40 كما ينص مشروع القانون.

واعترض المجلس أيضا على ما تضمنه المشروع من إنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب تكون على شاكلة محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية، وارتأى مجلس القضاء أن يقتصر مشروع القانون الجديد على إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الاٍرهاب على وجه السرعة.

كما اعترض مجلس القضاء على ما نص عليه المشروع من أن "حضور المحامي الموكل من المتهم الغائب يغني عن حضور المتهم"، مؤكدا أن هذا المقترح ينال من ضمانات التقاضي التي تتطلب حضور المتهم.

وقد أثار القانون ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر ناشطون أن القانون سيحول مصر إلى سجن كبير ،وأن أي شخص يكتب أي تويته او بوست قد يتعرض للحبس وفقا لنص المادة 33 من القانون التي لن يقتصر تأثيرها على الإعلاميين فقط .

وقال عدد كبير من المحسوبين على 30 يونيو "هو السيسي نسي أن الإعلام هو اللي وصله للحكم ولا ايه "