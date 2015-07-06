دبلوماسي ألماني:المفاوضات النووية مع إيران قد تفشل

مفاوضات حول الملف النووي الايراني في سويسرا ( ارشيف )

قال مصدر دبلوماسي ألماني في فيينا إن إمكانية فشل المفاوضات النووية بين إيران و القوى الدولية لاتزال قائمة.

قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إن من بين القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي، الخلاف بشأن عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني فيما تنتهي المهلة النهائية للتوصل للاتفاق غدا الثلاثاء.

وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه مازالت هناك بعض الخلافات بين إيران والقوى الست الكبرى.

وقد عقد وزراء خارجية الدول الكبرى اجتماعا في فيينا لاستعراض وضع المفاوضات مع إيران. وهذا أول اجتماع للوزراء منذ استئناف المفاوضات رسميا قبل عشرة أيام .





وأضاف نفس المصدر أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق وأنه لا يجب التقليل من أهمية القضايا التي لم تحل بعد.



وأوضح أنه إذا لم يتم التحرك في مجالات حاسمة فالفشل غير مستبعد. من جهته أكد البيت الأبيض أن أي اتفاق نووي ينبغي أن يتسق مع اتفاق الإطار الذي أبرمه المفاوضون في لوزان في أبريل الماضي.