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"تنظيم الدولة" يهاجم "عين عيسى" في الرقة

6/7/2015

عنصر تابع لتنظيم الدولة في الرقة – أرشيف

هاجم تنظيم الدولة (الاثنين) مدينة "عين عيسى" في محافظة الرقة في شمال سوريا والتي كان طرد منها على أيدي مقاتلين أكراد وعرب قبل أكثر من أسبوعين، بحسب ما ذكر متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب ريدور خليل  إن تنظيم الدولة لم يحرز تقدما سوى في منطقة "عين عيسى"، مشيرا إلى أن اشتباكات تدور حاليا داخل المدينة من الجهة الجنوبية (جهة الرقة) .

وأوضح خليل أن وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت أمس على طريق تل ابيض جنوب مدينة الحسكة في محاولة للالتفاف على قوات تنظيم الدولة في مدينة الحسكة. ما دعا التنظيم لشن هجوم اليوم لتخفيف الضغط عن مقاتليه.

وذكر معارضون أن تنظيم الدولة سيطر بشكل كامل على المدينة، الأمر الذي نفاه الأكراد وقوات "بركان الفرات" التي تحارب إلى جانب الأكراد في المنطقة.

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