"تنظيم الدولة"يقتل 50 من الجيش العراقي و الصحوات بالأنبار

مقتلون تابعون للدولة الاسلامية في العراق ( ارشيف )

مقتل خمسين على الأقل من عناصر الجيش العراقي والصحوات في سلسلة هجمات بسيارات عسكرية ملغمة نفذها تنظيم الدولة في محيط مدينة حديثة بمحافظة الأنبار.



وفي الفلوجة، قـُتل أربعة مدنيين بينهم أم وطفلها، وأصيب سبعة آخرون بينهم أطفال في قصف ببراميل متفجرة على حي الأندلس والرسالة وسط المدينة.



في حين قالت وزارة الدفاع إن عشرة من مسلحي تنظيم الدولة قتلوا بغارات للطيران العراقي جنوب غرب بيجي.



وفي العاصمة بغداد، قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في قصف جوي على أحياء سكنية في منطقة بغداد الجديدة.



وقالت وزارة الدفاع العراقية إن الطائرة كانت محملة بقنبلة حاول الطيار إطلاقها على مقاتلي تنظيم الدولة ولكنه فشل بعد ست محاولات، ثم سقطت القنبلة في بغداد لدى عودة الطيار إلى القاعدة الجوية القريبة من منطقة بغداد الجديدة.