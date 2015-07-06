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بفعل الحرب الإسرائيلية: أطفال في غزة يتبولون لا إراديا

6/7/2015
  أطفال فلسطينيون قتلتهم إسرائيل في غزة

أفاد تقرير لمنظمة خيرية عالمية صدر اليوم الاثنين أن غالبية أطفال غزة الذين كانوا يعيشون في المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع قبل عام يعانون من أمراض نفسية .

وقال التقرير إن هؤلاء الأطفال بدأت تظهر عليهم أعراض القلق الانفعالي والصدمة وانهم يشاهدون كوابيسا مفزعة خلال نومهم .

ولفت التقرير إلى أن بعض هؤلاء الأطفال يعانون من حالة تبول لا إرادي اثناء النوم .

وكانت الحرب الإسرائيلية الأخيرة  على غزة قد بدأت في  8 يوليو 2014 ،وأطلقت عليها إسرائيل اسم الجرف الصامد، بينما سمتها حركة حماس العصف المأكول.

استمرت الحرب 50 يوما سقط فيها 2147 شهيدا من أبناء القطاع بينهم 530 طفلا و302 امرأة .

وبلغ عدد الجرحي  والمصابين الذين ترواحت درجة اصابتهم ما بين اعاقات كاملة وبتر للأطراف واصابات اخري اقل 10870 جريحا من بينهم 3303 طفلا 2101 إمراة.

وبلغت عدد البيوت التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية في تلك الحرب 17132 منزلا من بينهم 2456 منزلا تم تدميرهم بشكل كامل ،وبلغ عدد الغزاويين الذين اصبحوا بلا مأوى بعد تلك الحرب 100000 من ابناء القطاع  

وبلغت خسائر إسرائيل بفعل تلك الحرب أكثر من 3.6 مليار دولار ،ووصل عدد القتلي في الجانب الإسرائيلي 70 شخصا بينهم 64 عسكريا .

وكانت تقارير منظمات دولية وعربية ومحلية قد أشارت في أوقات سابقة إلى المعاناة النفسية التي يعاني منها أبناء غزة بعد الحرب .،واجمعت تلك التقارير على أن عددا كبيرا من أطفال القطاع باتوا يعانون من كوابيس مزعجة وأزمات نفسية وعصبية بفعل تلك الحرب.

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