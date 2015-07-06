بافلوبولوس يجتمع بمعارضيه لمناقشة ما بعد الاستفتاء

اجتماع الرئيس اليوناني مع المعارضة (الجزيرة مباشر)

عقد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع قوى المعارضة لدراسة خطوات مع بعض الاستفتاء الذي عقد بالأمس على خطة الدائنين والتي رفضت من قبل الشعب اليوناني بنسبة61.31%.

وقالت الداخلية اليونانية في وقتا سابق اليوم، إنَّ 61.31 % صوتوا بـ "لا" في استفتاء أمس الأحد، حول الشروط التي وضعها الدائنون الدوليون على اليونان، مقابل 38.69% صوتوا بـ"نعم"، بحسب بيان من الوزارة.

وذكر البيان أنَّ "ستة ملايين و140 ألف شخص أدلوا بأصواتهم من أصل تسعة ملايين و858 ألفاً و508 أشخاص، يحق لهم التصويت".

وأضاف البيان أنَّ ثلاثة ملايين و558 ألف و450 صوتوا بـ "لا" على شروط الدائنين، مقابل تصويت مليونين و245 ألف و537 شخصاً بـ "نعم".

وأوضحت الداخلية اليونانية أنَّ نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 62.50 %، مشيرة إلى أنَّ 5.80% من الأصوات غير صالحة، فيما صوّت 46 ألف و500 شخصا بأوراق فارغة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس دعا للتصويت ضد مقترحات الدائنين.

وأكد تسيبراس لمواطنيه أن نتيجة الاستفتاء لا تعني أبدا "قطيعة مع أوروبا" بل تعد تعزيزا لقدرة حكومته على التفاوض مضيفا أن هذه المرة ستطرح مسألة الديون على طاولة المفاوضات.

وفور إعلان النتيجة أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفكيس استقالته من حكومة ألكسيس تسيبراس.

وأحدث هذا الرفض اليوناني ارتباكا بداخل منطقة اليورو، حيث بدت ألمانيا من جهة وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى غير متفقين على كيفية الرد على هذه النتيجة، في حين تظاهرت أثينا بعدم وجود أي مشكلة تعيق عودتها للتفاوض بداية من الاثنين.