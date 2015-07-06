النظام في مصر لا يخشى ثورة جياع

الحياة في العشوائيات ـ أرشيف

يتردد بين الحين والحين الحديث عن احتمال قيام ثورة جياع في مصر، خصوصا بعد ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من خفض للدعم وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع في الأسعار وتدنٍ شديد في مستوى الخدمات، وزيادة معدلات البطالة، وتدهور كافة المؤشرات الاقتصادية، فهل يمكن أن تحدث ثورة جياع في

مصر؟

يقول خبراء: إن المجتمع المصري لم يعرف خلال تاريخه الحديث ما يعرف بثورة الجياع، ويقول التاريخ: إن مصر لم تعرف ثورة الجياع حتى أيام الشدة المستنصرية، ونحاول في هذا التقرير إثبات أن ثورة الجياع توفرت كل أسبابها منذ عقود لكنها لم ولن تحدث.

الفقر

يعيش 14 مليون مصري تحت خط الفقر وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2014، بينهم أربعة ملايين تحت خط الفقر المدقع، الذي يعرفه الجهاز بأنه: عدم القدرة على الإنفاق للحصول على الغذاء فقط ( تكلفة البقاء على قيد الحياة ) أي أنهم لا يجدون قوت يومهم، وجاءت مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا، كما أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوى إنفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوى إنفاق دولارين في اليوم 43.9%.

وكان للصعيد النصيب الأكبر من تعداد الفقر، حيث إن 762 قرية من الألف قرية الأشد فقراً في مصر تقع بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج. حسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويعانى حوالى نصف سكانها من فقر شديد، حيث إن 49% من السكان لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 26.3% من إجمالي عدد السكان خلال العامين 2013- 2014، مقارنة بـ 21.6% خلال العامين 2008- 2009.

إذا كان الأمر كذلك فما هو الرقم الذي يجب أن تصل إليه نسبة الفقر أو عدد الذين لا يجدون قوت يومهم في مصر كي تحدث ثورة الجياع؟

العشوائيات

أشار التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للعام 2008 إلى أن أكثر من 15.5 مليون مواطن مصري يسكنون المناطق العشوائية أي ما يقرب من 20% من إجمالي سكان الجمهورية، ويبلغ عدد المناطق العشوائية نحو ‏1221‏ منتشرة في 24 محافظة، ويعرف مجلس الشورى المصري العشوائيات بأنها "تجمعات نشأت في غيبة التخطيط العام وخروجاً عن القانون وتعدياً على أملاك الدولة، وبالتالي تكون مناطق محرومة من كافة أنواع المرافق والخدمات الأساسية مثل: المياه، والكهرباء، ونقطة الشرطة، والوحدات الصحية، والمدارس والمواصلات. ونتيجة لحرمان السكان من الحد الأدنى اللازم للمعيشة تنتشر بينهم الأمراض المتوطنة، ويتفشى الجهل، وتسود الأمية، وتنتشر جميع أنواع الجريمة، وتتوطن بها الفئات الخارجة على القانون، وبذلك تصبح مصدرًا للعنف والإرهاب".

وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التي تنتشر بها العشوائيات إذ يوجد بها 81 منطقة عشوائية يقطنها حوالى 8 ملايين فرد.

ورغم اختلاف المناطق العشوائية من حيث المكان والمساحة وحجم السكان ومستوى الخدمات فإنها تشترك في معاناتها من مشاكل أساسية منها: عدم وجود خطط تنظيمية، والافتقار إلى المرافق والخدمات الأساسية وتدنى مستوى المعيشة، وانتشار الفقر والأمية، فضلا عن تدهور القيم والتقاليد حيث تسودها سلوكيات اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الأسرة والمجتمع بأسره، ومن أهمها: عدم احترام خصوصية الجيران وانتهاك حرماتهم، وانتشار السرقة والبلطجة والعنف المتبادل وزيادة معدلات الجريمة بشكل عام، والاتجار في المخدرات، وعمالة الأطفال، وتدنى مستوى الوعي الثقافي والتعليمي. بالإضافة إلى تدهور الأوضاع البيئية حيث يعتبر المسكن غير صحي عندما لا تتوافر به شروط صحية تلائم من يسكن به من حيث: المساحة، وعدد الأفراد في الحجرة الواحدة، والتهوية، والإضاءة، والنظافة، ونقص المرافق والمياه، والمخلفات التي توضع فوق هذه العشش لحمايتها من الأمطار، الأمر الذى يخلق بيئة مناسبة لانتشار الأمراض، وجميع أنواع التلوث السمعي والبصري والهوائي.

أما الصرف الصحي فيعتبر من أكثر الخدمات تدنياً في تلك المناطق ويؤثر بشكل سيء على الصحة العامة، وفي بعض الأحيان تختلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وبالنسبة للكهرباء فإن الوسيلة المنتشرة هي سرقة التيار الكهربائي من المصادر العمومية وتوجد نسبة من سكان تلك المناطق تستخدم الكيروسين في إضاءة مساكنهم، حسبما جاء في دراسة لإيمان مرعي عن تطور ظاهرة العشوائيات في مصر.

من جانب آخر أكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مليون ونصف المليون مصري يعيشون في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي، وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة.

كما أكدت دراسة لوزارة الإسكان المصرية أن عدد سكان المقابر وصل إلى حوالي نصف مليون في القاهرة وحدها، منهم 1150 أسرة تستأجر أحواش المدافن، و3088 أسرة ليست لديهم مطابخ، و1233 أسرة لديهم دورات مياه مشتركة.

فإذا كان هذا العدد من سكان العشوائيات والمقابر البلغ 16 مليون غير كاف لقيام ثورة جياع فما هو الرقم المطلوب لقيام هذه الثورة؟

إن تضاعف عدد الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، أو عدد سكان العشوائيات والمقابر، أو تضاعف عدد العاطلين عن العمل البالغ 3.5 مليون عاطل وفق التقديرات الرسمية، أو البالغ 10 مليون وفق تقديرات البنك الدولي لن يؤدي إلى ثورة جياع، خصوصا أن من قاموا بثورة يناير لم يكونوا من الفقراء والمهمشين والعاطلين.