المعارضة السورية تقتل 19 من قوات الأسد وحزب الله بالزبداني

مشاهد من الاشتباكات بسوريا ( ارشيف )

أعلنت المعارضة المسلحة أنها قتلت تسعة عشر من جنود النظام ومقاتلي حزب الله وأن من بين القتلى ضابطين برتبة عقيد، في اشتباكات خاضتها ضد قوات النظام السوري، على محاور طريق مضايا والشلاح وطريق سرغايا في محيط مدينة الزبداني.

في حين استمرت قوات النظام في قصفها الجوي والمدفعي على المدينة، ما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية.

من ناحية أخرى عزا وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر الارتفاع في عدد الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا ،إلى الإجراءات التي تتخذها القوات الكردية.

و أوضح كارتر أن سلسلة الغارات التي شنها التحالف الدولي نهاية الاسبوع على شمال مدينة الرقة تهدف للحد من تحركات تنظيم الدولة وقدرته على صد القوات الكردية.



هذا في حين نعت مواقع إلكترونية مؤيدة للنظام السوري العميد "علي عبد الكريم يوسف"، وقالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة في مدينة الزبداني بريف دمشق.



و قالت وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن مقاتلي التنظيم سيطروا على بلدة عين عيسى وقرية الشركراك في ريف الرقة الشمالي؛ وذلك إثر هجوم مفاجئ شنوه في وقت متأخر من الليل على حد وصفها.



وأدى ذلك، بحسب وكالة أعماق، إلى انسحاب قوات وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل من الجيش الحر التابع للمعارضة. وبذلك يكون تنظيم الدولة قد أعاد فتح طريق استراتيجي بين مناطق سيطرته في حلب والحسكة.