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"الشورى القطري" يرفع توصياته النهائية للحكومة عن"الكفالة"

6/7/2015
 
مجلس الشورى القطري

رفع مجلس الشورى القطري توصياته النهائية للحكومة تجاه قانون تنظيم عمل الوافدين الجديد، المعروف باسم "الكفالة".

فقد قدم أعضاء المجلس واللجنة المشكلة لدراسة الصيغة الجديدة للقانون عدة توصيات، أهمها زيادة مدة العقود المقترحة بين رب العمل والوافد من خمس إلى عشر سنوات.

ويعتبر مرور القانون بمجلس الشورى القطري خطوة في اتجاه تحقيق وعود الحكومة القطرية بالتخلي عن قانون "الكفالة" نهائياً قبل نهاية العام الجاري، وتبديله بنظام جديد يضمن مزيدا من الحقوق للوافدين.

جاءت هذه الوعود بعد انتقادات وُجهت للحكومة القطرية من مؤسسات تـُعنى بحقوق الانسان ووسائل إعلام غربية.

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