الجيش المصري يقتل 63 مسلحا في غارات بشمال سيناء

مصادر أمنية مصرية : مقتل 63 مسلحا بسيناء على يد الجيش

قالت مصادر أمنية مصرية إن الجيش قتل 63 "مسلحا" في غارات جوية ومداهمات برية في شمال سيناء فيما تواجه البلاد هجمات مسلحة تزداد عنفا وتتخذ من المنطقة قاعدة لها.

وأوضحت المصادر (الأحد) أن القوات قتلت 63 مسلحا في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح. كما عثر الجيش على أربعة مخابئ للمتشددين وهاجمهما باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية. كما هاجم عربات للمسلحين.

كانت جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة قتلت المئات من أفراد الجيش والشرطة منذ تفجر النزاع في منطقة شبه جزيرة سيناء، فعلى الرغم من أن سيناء تمثل صداعا أمنيا لمصر وجيرانها منذ فترة طويلة إلا أن موجة العنف زادت وتيرتها منذ نحو عامين .

ويوم الاثنين الماضي قتل النائب العام المستشار هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة ليصبح أكبر مسؤول بالدولة يقتل منذ فترة ليست بالقصيرة .

من جانب آخر قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم (الأحد) إنها اعتقلت 12 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين شكلوا ما وصفه البيان بثلاث خلايا إرهابية لشن هجمات على رجال الجيش والشرطة واستهداف منشآت عسكرية وشرطية.