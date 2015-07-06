البث الحي
منوعات

الجيش المصري يقتل 63 مسلحا في غارات بشمال سيناء

6/7/2015

مصادر أمنية مصرية : مقتل 63 مسلحا بسيناء على يد الجيش

قالت مصادر أمنية مصرية إن الجيش قتل 63 "مسلحا"  في غارات جوية ومداهمات برية في شمال سيناء  فيما تواجه البلاد هجمات مسلحة تزداد عنفا وتتخذ من المنطقة قاعدة لها.

وأوضحت المصادر  (الأحد) أن القوات قتلت 63 مسلحا  في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح. كما عثر الجيش على أربعة مخابئ للمتشددين وهاجمهما باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية. كما هاجم عربات للمسلحين.

كانت جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة قتلت المئات من أفراد الجيش والشرطة منذ تفجر النزاع في منطقة شبه جزيرة سيناء، فعلى  الرغم من أن سيناء تمثل صداعا أمنيا لمصر وجيرانها منذ فترة طويلة  إلا أن موجة العنف زادت وتيرتها منذ نحو عامين .

ويوم الاثنين الماضي قتل النائب العام المستشار هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة ليصبح أكبر مسؤول بالدولة يقتل منذ فترة ليست بالقصيرة .

من جانب آخر قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم (الأحد) إنها اعتقلت 12 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين شكلوا ما وصفه البيان بثلاث خلايا إرهابية لشن هجمات على رجال الجيش والشرطة واستهداف منشآت عسكرية وشرطية.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)