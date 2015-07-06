البورصة المصرية تخسر 12 مليار جنيه في تعاملات اليوم

البورصة المصرية تخسر 12 مليار جنيه

هوت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم (الاثنين) وسط عمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأجنبية، فيما واصل سهم إعمار هبوطه الملحوظ عن معدل الاكتتاب ما أصاب المستثمرين بخيبة أمل انعكست سلبا على الاداء العام للسوق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسر نحو 12 مليار جنيه من قيمته مسجلا 23ر4 في المئة ليصل إلى 1ر484 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 03ر1 مليار جنيه منها 8ر484 مليون في سوق الأسهم.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" أدنى مستوى له في أكثر من 12 شهرا ليصل الى 78ر7870 نقطة، بعدما خسر 23ر4 في المائة من قيمته، في حين هبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 08ر3 في المئة إلى 02ر425 نقطة.

وامتدت موجة الهبوط الحاد إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 81ر2 في المائة ليغلق عند مستوى 56ر902 نقطة.