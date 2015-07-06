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"البابا فرنسيس" في جولة بأميركا الجنوبية

6/7/2015

البابا فرانسيس يصل الإكوادور

وصل البابا فرنسيس إلى الإكوادور في مستهل جولة تستمر ثمانية أيام في أميركا الجنوبية تشمل أيضاً بوليفيا والباراغواي. وأكد البابا فرنسيس أن التقدم والتنمية المستدامة تضمن مستقبلاً أفضل لكنه يتعين أيضا الاهتمام بالضعفاء وبما وصفها بالأقليات الضعيفة.

وتأتي زيارة البابا التي بدأت (الأحد) إلى الإكوادور وبوليفيا وباراغواي وهي ثلاثة من أفقر الدول وأصغرها في المنطقة هي الأولى له بالخارج منذ مطبوعته الشهيرة، التي دعا فيها لأن يضع الإنسان حدا لتسببه في تدهور البيئة العالمية.

واصطف عشرات الآلاف من الأشخاص فيما تحرك موكب البابا فرنسيس عبر كيتو ومر بعضهم عبر صف من الشرطة. وشهدت الإكوادور احتجاجات على مدى أسابيع ضد الحكومة في الشوارع احتجاجاً على تعديلات ضريبية ومزاعم بشأن استبداد السلطة.

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