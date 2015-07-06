البث الحي
منوعات

اجتماع للجيش التركي لبحث تنفيذ توغل عسكري في سوريا

6/7/2015
 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أوردت صحيفة حرييت التركية خبرا على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أن الجيش التركي دعا قادة قواته المنتشرين على طول الحدود مع سوريا لاجتماع الأسبوع المقبل  من أجل بحث تنفيذ عملية عسكرية في سوريا .

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة التركية أمرت قادة الوحدات بالتوجه  إلى المقر العام في انقرة لبحث هذا التدخل المرتقب .

وأضافت الصحيفة أنه ستتم خلال هذا الاجتماع مناقشة نشر 400ناقلة جنود مدرعة لتنفيذ هذا التوغل ،بالإضافة إلى مناقشة دور القوات الجوية في هذا الأمر .

وتوقع خبراء عسكريون أن يكون التوغل التركي داخل الاراضي السورية في حال حدوثه سيكون من أجل التصدي لتنظيم الدولة والأكراد معا .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان قد عبر عن قلقه من تقدم القوات الكردية في منطقة تل ابيض في شمال سوريا ،وقال أن هذا الأمر قد يشكل تهديدا لتركيا في المستقبل .

وأشار أدوغان إلى أنه يتم استهداف عرب وتركمان خلال تقدم القوات الكردية ،لافتا إلى أن تركيا استقبلت 15 الف نازح منهم بسبب رغبة الأكراد في تغيير الطبيعة الديموجرافية للمنطقة .

وقال أردوغان "هذا أمر ليس جيد وقد يؤدي إلى إنشاء كيان يهدد حدودنا وعلى الجميع أن يعي حساسية هذا الأمر بالنسبة لنا "

 

وكان الجيش التركي قد نفذ عملية توغل سابقة في الاراضي السورية قبل عدة أسابيع لاستعادة رفاة  مؤسس الدولة العثمانية واستعادة 40 عنصرا من القوات التركية كانوا مكلفين بحراسة ضريح سليمان شاه والذي كان يقع في منطقة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية .

وكان الأزمة السورية قد شهدت تطورات نوعية خلال الاسابيع الماضية وتعرضت قوات النظام السوري لخسائر وهزائم فادحة في عدة مواقع ،وتقدمت المعارضة السورية المسلحة على أكثر من جبهة وذلك بعد تشكيل انضواء فصائل كثيرة من المعارضة تحت راية جيش الفتح

وكانت صحف تركية قد أكدت في وقت سابق أن 123 خبيرا أمريكيا قد وصلوا الي الاراضي التركية لتدريب ما سموه المعارضة السورية المعتدلة وذلك في اطار اتفاق موقع بين انقرة وواشنطن في بداية العام الحالي .

 

 

 

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)