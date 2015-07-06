اجتماع للجيش التركي لبحث تنفيذ توغل عسكري في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أوردت صحيفة حرييت التركية خبرا على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أن الجيش التركي دعا قادة قواته المنتشرين على طول الحدود مع سوريا لاجتماع الأسبوع المقبل من أجل بحث تنفيذ عملية عسكرية في سوريا .

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة التركية أمرت قادة الوحدات بالتوجه إلى المقر العام في انقرة لبحث هذا التدخل المرتقب .

وأضافت الصحيفة أنه ستتم خلال هذا الاجتماع مناقشة نشر 400ناقلة جنود مدرعة لتنفيذ هذا التوغل ،بالإضافة إلى مناقشة دور القوات الجوية في هذا الأمر .

وتوقع خبراء عسكريون أن يكون التوغل التركي داخل الاراضي السورية في حال حدوثه سيكون من أجل التصدي لتنظيم الدولة والأكراد معا .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان قد عبر عن قلقه من تقدم القوات الكردية في منطقة تل ابيض في شمال سوريا ،وقال أن هذا الأمر قد يشكل تهديدا لتركيا في المستقبل .

وأشار أدوغان إلى أنه يتم استهداف عرب وتركمان خلال تقدم القوات الكردية ،لافتا إلى أن تركيا استقبلت 15 الف نازح منهم بسبب رغبة الأكراد في تغيير الطبيعة الديموجرافية للمنطقة .

وقال أردوغان "هذا أمر ليس جيد وقد يؤدي إلى إنشاء كيان يهدد حدودنا وعلى الجميع أن يعي حساسية هذا الأمر بالنسبة لنا "

وكان الجيش التركي قد نفذ عملية توغل سابقة في الاراضي السورية قبل عدة أسابيع لاستعادة رفاة مؤسس الدولة العثمانية واستعادة 40 عنصرا من القوات التركية كانوا مكلفين بحراسة ضريح سليمان شاه والذي كان يقع في منطقة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية .

وكان الأزمة السورية قد شهدت تطورات نوعية خلال الاسابيع الماضية وتعرضت قوات النظام السوري لخسائر وهزائم فادحة في عدة مواقع ،وتقدمت المعارضة السورية المسلحة على أكثر من جبهة وذلك بعد تشكيل انضواء فصائل كثيرة من المعارضة تحت راية جيش الفتح

وكانت صحف تركية قد أكدت في وقت سابق أن 123 خبيرا أمريكيا قد وصلوا الي الاراضي التركية لتدريب ما سموه المعارضة السورية المعتدلة وذلك في اطار اتفاق موقع بين انقرة وواشنطن في بداية العام الحالي .