البث الحي
منوعات

إخوان الأردن يعلنون استعدادهم للترخيص قانونيًا

6/7/2015
شعار جماعة الإخوان المسلمين

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أنها مستعدة للترخيص قانونيًا، وذلك بعد نحو 4 أشهر من قيام الحكومة بترخيص جمعية أخرى باسم جماعة الإخوان المسلمين، تقدم بطلبها المراقب العام الأسبق للجماعة "عبد المجيد ذنيبات"، إثر خلافات مع الجماعة الأم في مصر.

وأوضحت الجماعة، في بيان لها صدر في ساعة متأخرة أمس الأحد، أنها "كانت ولا زالت تعمل وفق ترخيص رسمي، وجاهزة لتجديد الترخيص كما العديد من الهيئات العاملة في البلد".

ويأتي بيان الجماعة ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، قبل يومين لإحدى محطات التلفزة العربية، قال فيها "إن الجماعة غير مرخصة، وفقدت حقها في الوجود".

وأضافت الجماعة في بيانها "أن رئيس الوزراء يعلم أن هناك هيئات عديدة في مجالات مختلفة تعمل بدون ترخيص أصلًا، وهي مسكوت عنها، فالمستفيد دومًا هو الحكومة لأنها الطرف الأكبر في المعادلة".

ومضى البيان بالقول "إن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مدرسة عريقة في الوطنية وهي حركة تتمتع بشورية ومؤسسية عميقة وتعمل بأدوات تنظيمية مستقرة، ولديها صف راشد أولوياته وطنية خالصة، منطلقة من فهمه الإسلامي الوسطي المعتدل والرصين، وطوال عمر الحركة المديد لم تزاود على أحد، ولا ترضى بالمزاودة على تاريخها الملتزم ودورها الوطني الصادق".

وتابعت في بيانها، "إننا نؤكد أن الجماعة طوال سبعين عامًا لم تكن امتدادًا لأحد، بل هي حركة أردنية وطنية صرفة، همًا واهتمامًا، تعاملت مع الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة بهذه الصفة وأجيال الأردنيين من أبناء الوطن تعي ذلك وتعرفه وتقدره للجماعة".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة السبيل اليومية المقربة من الجماعة، قال مراقبها العام "همام سعيد"، "إن الجماعة عصية على الحل والتفكيك".

وأضاف مساء الأحد خلال مأدبة إفطار أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي للجماعة"، في مدينة إربد، "أن الجماعة تعمل من أجل خدمة الأمة والأوطان منذ 70 عامًا، وهي ليست جماعة معزولة ولا هامشية".

وكان مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، كشف في تصريحات سابقة في مارس/آذار الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، أنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها". وكانت الحكومة الأردنية، أكدت ترخيص الجمعية، عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)