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مقتل 6 يمنيين بينهم طفلان في قصف حوثي بعدن

5/7/2015
اشتباكات عدن ـ أرشيف

قتل 6 مدنيين بينهم طفلان، وأصيب 7 أشخاص، في قصف للحوثيين بصواريخ الكاتيوشا على مأوى للنازحين في حي المنصورة، بعدن.

وقال مسعفون وشهود عيان إن أحد الصواريخ سقط على روضة للأطفال لجأ اليها عشرات الأسر جراء القصف العشوائي على التجمعات السكانية. في هذه الأثناء، قصفت طائرات التحالف مواقع لمليشيا الحوثي في المدينة.

من ناحية أخرى وصل صنعاء "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في إطار المساعي الراهنة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.

ومن المقرر أن يجري "ولد الشيخ  أحمد" مشاورات مع أطراف الأزمة لبحث هدنة إنسانية جديدة . وكان متحدث باسم الحوثيين أكد أن مشاورات جرت بشأن ترتيبات الهدنة دون تحديد مدتها أو توقيتها.

وفي سياق يمني آخر يعاني الأطفال في تعز جنوب صنعاء من ظروف صعبة بسبب المواجهات المسلحة بين المقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح من جهة أخرى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقد اضطرت هذه الظروف الأطفال إلى ترك مدارسهم وأصبحوا يحلمون بانتهاء الحرب واستقرار الأوضاع للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

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