مقتل 50 عراقيا معظمهم من الأطفال في قصف جوي

قوات عراقية ـ أرشيف

قتل نحو 50 مدنيا معظمهم من الأطفال وأصيب أكثر من 30 آخرين في قصف نفذته طائرات حربية غير محددة الهوية على حي الثيلة وسط الرمادي بمحافظة الأنبار غربي العراق.



وأضافت المصادر أن القصف استهدف تجمعا للشباب في ملعب رياضي أثناء ممارستهم ألعابا اعتادها العراقيون في رمضان.



و قالت مصادر أمنية عراقية في قيادة عمليات صلاح الدين شمال بغداد إن 9 من أفراد قوات الأمن قتلوا في هجوم كبير شنه تنظيم الدولة على أحياء وسط مدينة بيجي وجنوبها، كانت القوات العراقية قد أعلنت استعادتها قبل عدة أيام.



وأضافت المصادر أن أعدادا كبيرة من أفراد مليشيات الحشد الشعبي قتلوا في مواجهات عنيفة مازالت تجري في حيي العصري والتأميم جنوب بيجي، وحي المهندسين شمال المدينة.



وبحسب المصادر نفسها فإن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مناطق المواجهات، قادمة من قاعدة "سبايكر" الجوية جنوب بيجي.