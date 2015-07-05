ليبرمان يدعو إلى دعم و توثيق التعاون بين مصر وإسرائيل

أفيغدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل الاسبق

دعا "أفيغدور ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إلى تعزيز التعاون بين إسرائيل ومصر ودعم عبدالفتاح السيسي فيما سماه حربه ضد الإرهاب في سيناء.

وشدد "ليبرمان" في تصريحات نقلها التلفزيون الإسرائيلي على ضرورة دعم "السيس"ي ومنحه كافة الإمكانات.



كما أكد أنه من المحظور على إسرائيل التورط في سيناء. وأضاف" ليبرمان" أن على إسرائيل الوصول إلى التعاون الأوثق مع المصريين، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون من الخطأ الجسيم التصرف بشكل مستقل في سيناء.



وأشار "ليبرمان" إلى أن التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل ومصر بشأن كل ما يحدث في سيناء هو مصلحة إسرائيلية،



كما اتهم قطاع غزة بأنه يشكل في الوقت الحالي ملجأ لكل نشطاء تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعملون في سيناء.



من ناحية أخرى أعلن تنظيم "ولاية سيناء" تفجير آليتين للجيش المصري بعبوات ناسفة، هما ناقلتا جند من نوع m113 وذلك في منطقة محطة الغاز وكمين السدرة، في الشيخ زويد شمالي سيناء.



كما أعلن التنظيم فجر اليوم (الأحد) مسؤوليته عن تفجير منزل أمين شرطة في حي سمران، بمدينة العريش.