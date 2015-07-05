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قصف مكثف بالبراميل المتفجرة لطيران بشار على الزبداني

5/7/2015
براميل متفجرة  ـ أرشيف

استهدفت مروحيات النظام السوري مدينة الزبداني بنحو 20 برميلاً متفجراً، وأمطرتها بعشرة صواريخ منذ صباح اليوم (الأحد).

وبينما أعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله أن قوات النظام والحزب سيطرت على منطقة الجمعيات، في غرب الزبداني، قالت مصادر من المعارضة لمراسل الجزيرة إن المعارك مازالت مستمرة في المنطقة .

وقتل مسلحان بحزب الله وأصيب خمسة منذ الجمعة، بالإضافة إلى 6 قتلى من قوات النظام بينهم ضابط.

وفي سياق آخر أعلنت المعارضة السورية المسلحة تقدمها في حلب، وقتلها عشراتٍ من قوات النظام، بعد سيطرتها على مبنى البحوث العلمية، الذي يعتبر بوابة حي حلب الجديدة، أولِ أحياء حلب الغربية.

وقال "إسماعيل ناصيف" القيادي في المعارضة السورية المسلحة بمدينة حلب، إن قواته تستعد لطرد قوات النظام من حلب، وتحريرها بالكامل. وأضاف أن العملية أُعد لها بشكل جيد، ووضع لها جدول زمني.

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