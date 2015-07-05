صانع قطائف بمصر يشكو ضعف الإقبال لارتفاع الأسعار

منذ 35 عاما يعمل في مهنة صناعة القطائف بإحدى القرى المصرية .. ورث المهنة عن والده وجده, يعتبرها عادة مصرية قديمة منذ أيام الفاطميين, يقبل عليها المصريون بكثرة في شهر رمضان إلا أنه اشتكى هذا العام والعام الماضي من ضعف الإقبال بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه مما تسبب في ضعف الحالة المادية للمواطنين، والتي أثرت بدورها على إقبالهم على شراء القطائف.

يبرر صانع القطائف شكواه من قلة الإقبال بأن إعداد القطائف في المنزل يتطلب شراء متطلبات آخرى المكسرات أواللحوم والياميش والتمر وجوز الهند والجبن والقشطة، واشتكى من قلة جودة الدقيق المستخدم في صناعة القطائف بالرغم من ارتفاع سعره, كما أصبحوا يستخدمون الآن الكهرباء بدلاً من التجهيز اليدوى. وكل هذا -من وجهة نظره- يراه عوامل سلبية على صناعة القطائف في مصر مقارنة بالأعوام الماضية.