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اليونانيون يحسمون اليوم موقفهم من شروط الدائنين

5/7/2015

بدأ الناخبون اليونانيون، منذ صباح اليوم الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، لحسم أمر الاستفتاء الشعبي على شروط الدائنين الدوليين للإفراج عن مساعدات مالية تساعد أثينا في التغلب على أزمتها.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و855 ألفاً، و29، بدؤوا الإدلاء بأصواتهم في السابعة من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينيتش)، في 20 ألف صندوق اقتراع، موزعة على مراكز في عموم البلاد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.
وصادق البرلمان اليوناني، الأسبوع الماضي على مقترح الحكومة، المتعلق بإجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليوالجاري، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي) مقابل مواصلة برنامج الإنقاذ المالي الخاص باليونان.
وجاء قرار البرلمان بعد فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي تمت في 25يونيو الماضي، في مدينة بروكسل البلجيكية.

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