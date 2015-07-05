ارتفاع أعداد معتقلي حماس لدى السلطة لأكثر من مئة

مسيرات لحماس بالضفة ـ أرشيف

ارتفعت حدة تبادل الاتهامات بين حركتي حماس وفتح، حول حملات أمنية متبادلة تستهدف أنصارهما في قطاغ غزة والضفة الغربية.



واتهم بيان لحركة حماس أجهزة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية باعتقال 17 آخرين من أنصارها، فيما وصف بالحملة الأمنية المتواصلة منذ 3 أيام، والتي طالت أكثر من 100 من أعضاء حماس وأنصارها من ضمنهم أسرى محررون.



في المقابل، قال متحدث باسم حركة فتح إن أجهزة أمن حماس في غزة تستدعي نشطاء من فتح إلى مراكزها، وتبقيهم محتجزين معظم اليوم، ثم تأمرهم بالعودة صباحاً.



في سياق فلسطيني آخر نفت وزارة الخارجية الفلسطينية ما نسب إلى الوزير "رياض المالكي" من تصريحات، حول أحداث سيناء ودور حركة حماس فيها.



وأكدت الوزارة في بيان لها عدم مصداقية الاخبار التي تم تناولها مشددة على أنها إشاعات يروج لها البعض في هذه الفترة الحساسة بالذات لأهداف سياسية بحتة.