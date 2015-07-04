"ولاية سيناء" يتبنى اطلاق صواريخ غراد على إسرائيل

جانب من الاشتباكات في سيناء ( ارشيف )

تبني ما يـُعرف بتنظيم ولاية سيناء قصف مستوطنات إسرائيلية بثلاثة صورايخ غراد، وقال بيان صادر عن التنظيم إن العملية جاءت ردا على مساندة إسرائيل للجيش المصري في عملياته ضد التنظيم بشمال سيناء.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد سقوط صاروخين في منطقة أشكول المتاخمة للحدود مع وسط قطاع غزة، أُطلقا من داخل سيناء المصرية.



وقد دوت صافرات الإنذار في المنطقة، وقالت مصادر إسرائيلية إن الصاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة، ولم يخلفا أضرارا أو إصابات.

وفي شأن اسرائيلي آخر، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار مجلس حقوق الإنسان الذي دان إسرائيل لدورها في العدوان على غزة الصيف الماضي.

وقال نتنياهو إن "المجلس لا تعنيه حقوق الإنسان، وإنه اختار إدانة إسرائيل في اليوم الذي تعرضت فيه لإطلاق صاروخ من سيناء، وفي الوقت الذي يقوم فيه تنظيم الدولة الإسلامية بشن ما وصفها بأعمال إرهابية فظيعة في مصر، وبينما يواصل الرئيس السوري ذبح أبناء شعبه".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل دافعت عن نفسها في وجه ما سماه تنظيما إرهابيا وفق الفانون الدولي، وأنها ستواصل الدفاع عن مواطنيها والتصدي لمن يدعو لإبادتها.

من جانب آخر، دعا زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء نتنياهو إلى تبني قراره الذي اتخذه عندما كان وزيرا للخارجية، القاضي بقطع علاقات إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان.

