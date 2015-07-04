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نشطاء للسيسي: هي المشكلة كانت في البدلة؟

4/7/2015

السيسي أثناء تفقده الوحدات العسكرية في سيناء
 

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري السبت للمرة الأولى منذ إعلان ترشحه للرئاسة، بعد أشهر من انقلابه العسكري في يوليو 2013، وذلك أثناء زيارته لجنود القوات المسلحة  بشمال سيناء، وقد كتب عليه من الأمام "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتأتي الزيارة بعد مقتل عدد من أفراد الجيش المصري الأربعاء الماضي بعد هجوم تبنته عناصر ولاية سيناء، و الذي تضمن 15 مقرًا و حاجزا عسكريًا بسيناء، وكان أبرزها حصار قسم الشيخ زويد أكثر من 6 ساعات.

وتأتي الزيارة -كما وصفتها صحف مؤيدة للنظام- لرفع الروح المعنوية للمجندين، و للاطمئنان على جاهزيته، ومتابعة تطورات عمليات ملاحقة عناصر "ولاية سيناء".

 وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماع تعليقا على ارتداء السيسي للبزة العسكرية، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض؛ حيث سخر فريق من الخطوة، وقال حسام هشام "هذا …." لا أستبعد بعد انتهاء زيارته سيقوم بإبلاغ داعش عن مكان باقي الجنود".

وقال Adel Said : "يعنى اللبس العسكري حيرجع اللى مات قصة فشل يكتبها من ارتدى الزى العسكري متباهيا وهو على قتلهم كان حريصا ليتمكن من التجارة بدمائهم".

و أضاف Eng Mohamed  : "ربنا يكرمك زي ما كرم النائب العام"

وقال "أحمد بدران": هو انتا لما تلبس البدلة العسكرية يبقي انت كدة روش يعني، كدة المشاكل اتحلت؟ يعني هي المشكلة كانت في البدلة؟

بينما قال فريق من مؤيدي السيسي مثل:  Kholoud EL Agroudy

"وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درع يحمى ويصون أمن البلاد وسيف يبتر الإرهاب والتطرف".

وقال محمود المصرى: "هو من خير جنود الله والبدلة العسكرية حياته وكفى مرسى البدلة الحمراء هو ومن معه من *…. المريضة اتباع بديع".

المصدر : الجزيرة مباشر
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