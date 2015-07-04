موائد رمضانية يقيمها الحاج توفيق بأم الفحم الفلسطينيية

منذ 4 سنوات، يقيم الحاج "توفيق ترك" موائد رمضانية في مدينة "أم الفحم" الفلسطينية للعمال من الضفة الغربية قطاع غزة، الذين حُرموا من الوصول إلى بيوتهم بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

"شاهدت أحوال العمال الصعبة وعدم مقدرتهم على الإفطار مع أسرهم، فقررنا أن نساعدهم ونقف بجانبهم" يقول الحاج توفيق.

وتتراوح أعداد الوجبات التي يقدمها الحاج توفيق في مائدته بين 2500 إلى 3000 وجبة، بمعدل 50 إلى 100 وجبة يوميا.

وأشاد "لؤي إبراهيم" أحد رواد المائدة بجودة الطعام المقدم، متوجها بالشكر إلى القائمين عليها.

ويعاني إبراهيم ظروفا صعبة تمنعه من الإفطار وسط أسرته، بسبب الاحتلال الذي يمنعه من العودة.

وأضاف إبراهيم "كنا نقوم بتحضير الطعام في بيوتنا، لكن هذا الأمر أصبح صعبا في رمضان لأننا نكون مرهقين، وهو ما كان يمثل مشكلة لنا، حتى تعرفنا على مائدة الحاج توفيق التي ساعدتنا كثيرا، ولم نعد نشعر أننا غرباء في أم الفحم".

ويتمنى الحاج توفيق من الميسورين المبادرات بمشروعات مماثلة لخدمة المجتمع، دعما للتكافل بين المسلمين .