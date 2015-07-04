مقتل 9 من الجيش العراقي في تفجير بالفلوجة

حواجز امنية بالفلوجة ـ أرشيف

قالت مصادر من الجيش العراقي إن تسعة جنود قـُتلوا وجـُرح سبعة آخرون في تفجير عربة عسكرية كان يقودها انتحاري استهدف مقر الفوج الثالث قرب النعيمية جنوب شرقي الفلوجة.



وأعقب التفجيرَ هجومٌ لتنظيم الدولة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبعد اشتباك مع الجيش العراقي تمكن تنظيم الدولة من فرض سيطرته على المقر.



وفي منطقة النعيمية أيضا، قالت مصادر طبية إن سبعة مدنيين بينهم خمسة من عائلة واحدة قـُتلوا في قصف ببراميل متفجرة، نفذته طائرات مروحية تابعة للجيش العراقي على أحياء سكنية في المنطقة.



وفي الموصل قال شهود عيان إن طائرات عراقية ألقت على العديد من أحياء المدينة منشورات تطالب الأهالي بالابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها تنظيم الدولة، وتعد باقتراب موعد ما سمته الخلاص من الظلم والجور والجهل.



وجاء في المنشور أن القوات العراقية المسلحة على اأابواب "فتعاونوا معها وابتعدوا عن الدواعش بما ترونه مناسبا لتسجلوا للتاريخ أنكم أصحاب التحرير، وأنكم من سيحكم المدينة ويقرر مصيرها".



ودعا المنشور أهل المدينة إلى حمل راديوات صغيرة، ومتابعة إذاعة خاصة، قال المنشور، اإنها ستبث قريبا، وسيتم من خلالها بث توجيهات هدفها ضمان سلامة الأهالي مع انطلاق العمليات المسلحة .