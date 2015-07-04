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مقتل شخصين في تظاهرات الذكرى الثانية لانقلاب 3 يوليو

4/7/2015
تطاهرات رافضة للانقلاب ( ارشيف )

قـُتل شخصان وأصيب عشرات أمس الجمعة بإطلاق قوات الأمن المصرية النار على متظاهرين رافضين للانقلاب.

وسقط أحد القتيلين  في القاهرة، في حين قتل الثاني في تفريق مسيرة بمدينة السادات (في محافظة المنوفية شمال القاهرة).

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص لفض مظاهرة نظمها مؤيدون لمرسي في حي دار السلام شرقي القاهرة مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل أحد المشاركين".

وقد خرجت مظاهرات في العديد من المحافظات المصرية ضمن أسبوع ثوري جديد بعنوان "الإنقلاب هو الإرهاب".

وندد المتظاهرون بالانقلاب العسكري، وما وصفوه بالقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية. ورفعوا صور الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات تدين تصفية الخصوم السياسيين.

في الوقت نفسه، دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة تصفية 13 عضوا من حركة الإخوان المسلمين في مصر.

ووجه أردوغان خلال مأدبة للإفطار نظمتها جمعية الهلال الأخضر التركية في إسطنبول، وجه انتقادات الى العالم على موقفه من الأحداث التي تشهدها مصر والمنطقة.

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